Aux États-Unis, un passeport avec le genre "X" disponible dans 10 jours

Une promesse dont la concrétisation était très attendue. Dès le 11 avril, toute personne demandant un passeport aux États-Unis pourra cocher la case “X”, et non plus seulement choisir entre “masculin” et “féminin”, a annoncé le département d’État ce jeudi 31 mars à l’occasion de la journée internationale de visibilité transgenre.



En concrétisant cette promesse faite à l’automne, le département d’État devient, selon un communiqué, la “première agence fédérale” américaine à proposer ainsi cette option sur un document officiel d’identité.



La Maison Blanche a elle annoncé une série d’initiatives devant faciliter les démarches administratives des personnes transgenres: une mise à jour des scanners corporels utilisés dans les aéroports pour prendre en compte les personnes non-binaires et intersexes; une simplification de nombreuses démarches administratives; ou encore la création d’un site web d’information sur la transition de genre, à destination des jeunes et de leurs parents.