Avant Raïssi, ces autres dirigeants tués dans des drames aériens

Avant le président iranien Ebrahim Raïssi, dont le décès dans un accident d'hélicoptère a été annoncé lundi, d'autres responsables politiques ont péri dans des drames aériens. Voici les cas les plus emblématiques:







- 2024: l'ex-président du Chili, Sebastian Piñera -

Le 6 février 2024, l'ancien président chilien Sebastian Piñera, (au pouvoir en 2010-2014, puis 2018 -2022), périt dans un accident d'hélicoptère à Lago Ranco, un lieu de villégiature à 920 km au sud de la capitale Santiago.





- 2010: le président polonais, Lech Kaczynski -

Le 10 avril 2010, un Tupolev 154 transportant 96 personnes dont le président polonais Lech Kaczynski et de hauts responsables politiques et militaires, s'écrase en tentant d'atterrir par fort brouillard sur un aéroport près de Smolensk (ouest de la Russie), tuant tous ses occupants. Le crash est attribué aux mauvaises conditions météorologiques et à des erreurs des pilotes polonais et des contrôleurs aériens russes.





- 2005: le leader du sud du Soudan, John Garang -

Le 30 juillet 2005, John Garang, ancien chef rebelle sudiste devenu vice-président du pays, périt au Soudan dans l'accident de l'hélicoptère qui le ramène d'Ouganda.





- 2004: le président macédonien, Boris Trajkovski -

Le 26 février 2004, le président macédonien Boris Trajkovski est tué avec huit collaborateurs dans un accident d'avion dans le sud de la Bosnie, alors que l'appareil se prépare à atterrir à Mostar.





- 1994: les présidents rwandais, Juvénal Habyarimana et burundais, Cyprien Ntaryamira -

Le 6 avril 1994, un Falcon 50 transportant le président Juvénal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira est abattu à Kigali par au moins un missile. Cet attentat est considéré comme l'élément déclencheur du génocide des Tutsi, qui fera plus de 800.000 morts selon l'ONU.





- 1988: le président pakistanais, Zia ul-Haq -

Le 17 août 1988, le président pakistanais Zia ul-Haq figure pami les victimes d'un accident d'avion près de Bahawalpur (centre-est du Pakistan)





- 1986: le président du Mozambique, Samora Machel (photo) -

Le 19 octobre 1986, le premier président du Mozambique indépendant, Samora Machel, est tué avec 24 autres personnes dans l'accident de son Tupolev 134 au nord-est de l'Afrique du Sud.