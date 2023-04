Avec 248 millions de personnes sous-alimentées : La FAO plaide pour la promotion d'un investissement responsable dans l’agriculture

Docteur Yannick Fiedler, chargé du renforcement des capacités à la FAO au niveau de la Division des partenariats et de la collaboration au sein du système des Nations Unies, renseigne que le nombre de personnes sous-alimentées sur le continent africain a atteint la barre des 248 millions, alors que le PIB a diminué de plus de 2 %, en 2020.





Ainsi, le défi pour atteindre le développement durable, la sécurité alimentaire et la création d’emplois pour les jeunes et les femmes en Afrique, surtout dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et du conflit en mer Noire, demeure la transformation durable des systèmes alimentaires.





"Selon des estimations récentes, la pandémie de Covid-19 a fait passer cinq millions de travailleurs supplémentaires et leurs ménages sous le seuil de pauvreté extrême", assure le Dr Fiedler.





Face à cette situation alarmiste, la FAO appuie le gouvernement sénégalais à faire face à ces défis à travers plusieurs initiatives, dont les programmes de riposte post-Covid.





En collaboration avec l’Initiative prospective agricole (IPAR), la FAO a initié un atelier de réflexion sur comment «Promouvoir l’investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires et renforcer les critères de screening».





Il s'agira, durant trois jours, de partager et de consolider le rapport sur l’analyse de l’outil de screening ex-ante des projets d’investissement à l’intention des agences de promotion des investissements, conjointement développé par le Centre Columbia sur l’investissement durable (CCSI) et la FAO.





"En effet, les jeunes hommes et femmes, qui travaillent souvent dans des conditions formelles ou précaires, ont été particulièrement touchés. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait compromettre davantage la sécurité alimentaire sur le continent. En même temps, le changement climatique et l'épuisement des ressources naturelles exigent un changement de paradigme pour «produire plus avec moins»", prévient-il.





Il s'agira de soutenir l’élan de reprise économique, de stimuler les investissements responsables dans l'agriculture et les systèmes alimentaires pour augmenter la production nationale et de garantir la sécurité alimentaire, entre autres défis.





Aussi, il faut créer des opportunités d'emplois décents, en particulier pour les jeunes, et contribuer au développement durable. En outre, il est crucial de renforcer les politiques et stratégies de promotion et de facilitation des investissements à travers un meilleur ciblage, afin de s'assurer que les investissements contribuent effectivement au développement durable des pays du continent.