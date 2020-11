Barack Obama donne un dernier coup de pouce à Joe Biden

Obama aide Biden dans sa campagne

L'ancien président Barack Obama a tenté lundi soir, lors d'une dernière veillée électorale à Miami, d'augmenter le taux de participation des électeurs démocrates, en ciblant son message sur ceux qui avaient voté en 2008 et 2012, mais étaient restés chez eux lorsque Donald Trump avait remporté l'État de Floride quatre ans plus tard, rapporte le quotidien Miami Herald.

"La raison pour laquelle je suis de retour ici, en Floride du Sud, est que certains d'entre vous n'ont pas encore voté", a déclaré M. Obama. "Ce n'est pas parce que vous pensez que le gars en place fait du bon travail que votre vote fera une différence, mais parce que vous êtes sceptiques. Je veux vous parler. Je ne connais pas votre situation mais si vous m'écoutez et que vous n'avez pas encore voté, sachez qu'un président ne peut pas résoudre tous les problèmes, qu'un gouvernement ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais qu'il peut améliorer les choses."

Lors d'un rassemblement à la Florida International University - qualifié par la campagne de M. Biden de "rassemblement de clôture de la veillée électorale", avec le chanteur portoricain Luis Fonsi et le DJ Irie - Barack Obama a mis en garde les électeurs du comté de Miami-Dade, l'endroit de l'État le plus touché par le Covid-19, à propos d'un autre mandat de Donald Trump pendant la pandémie. Il a déclaré que cela signifierait que des scientifiques comme Anthony Fauci, le principal expert en maladies infectieuses du pays, seraient mis sur la touche par une Maison Blanche désireuse de rouvrir toute l'économie le plus rapidement possible.





"Son intention est d'éliminer de son administration le principal expert mondial en matière de maladies infectieuses", a ajouté M. Obama, se référant à la remarque faite par M. Trump à ses partisans lors d'un rassemblement dimanche soir à Miami-Dade. Il avait alors dit: "Laissez-moi un peu de temps après l'élection" alors qu'ils scandaient : "Virez Fauci".





"Il écoute celui qui pense que l'injection d'eau de Javel pourrait être une bonne idée, et non les vrais experts en maladies infectieuses", a encore dit M. Obama. "L'Amérique vient de connaître sa pire semaine en terme de nouveaux cas. Leur conclusion concernant le Covid est que vous n'avez encore rien vu.”





La peur sous-jacente dans le discours d'Obama semblait correspondre à l'humeur anxieuse de certains participants. Avant le discours d'Obama, de grands écrans diffusaient des vidéos sombres mettant en évidence les inégalités raciales et les pertes causées par la pandémie de Covid-19.





La campagne de M. Trump a présenté le rassemblement de Barack Obama, qui comprenait 246 voitures et 466 personnes réparties sur un grand parking pour se conformer aux exigences de distanciation sociale, comme une ultime tentative pour sauver la face à Miami-Dade, où Donald Trump semble mieux se distinguer en 2020 qu'en 2016.





"Il s'agit de la troisième visite de Barack Obama dans le sud de la Floride, et chaque visite est plus pathétique que la précédente alors qu'il lutte pour obtenir le soutien de la communauté latino pour Joe Biden", a déclaré la porte-parole de la campagne de Trump, Danielle Alvarez, dans un communiqué. "Parallèlement, le président Trump a organisé un rassemblement hier soir avec 15.000 Latinos énergiques qui sont impatients de vivre quatre années supplémentaires de "promesses faites, promesses tenues.”





Donald Trump se dirige probablement vers un déficit de votes en Floride mardi. Environ 108.000 démocrates de plus que les républicains ont voté dimanche, dernier jour du vote anticipé. Mais cela ne tient pas compte des indépendants ni de ceux qui franchissent les frontières des partis lors du vote.





Les agents de campagne des deux camps pensent que Joe Biden est susceptible de remporter le vote des indépendants, bien qu'ils ne soient pas d'accord sur la marge. Selon les estimations des agents politiques des deux partis, la journée préélectorale de M. Biden compterait entre 125.000 et 600.000 votes.





Barack Obama a affirmé qu'il était important non seulement de gagner, mais de gagner avec une grande marge, après que M. Trump et sa campagne ont suggéré qu'il pourrait essayer de déclarer la victoire en se basant sur les résultats des votes anticipés qui lui sont favorables dans certains États-clés.