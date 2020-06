Barack Obama salue un "changement de mentalité" chez les manifestants américains

Barack Obama s'est exprimé en visioconférence avec des militants mercredi 3 juin 2020. Barack Obama s'est exprimé en visioconférence avec des militants mercredi 3 juin 2020.

Barack Obama est de plus en plus présent sur la scène publique ces derniers temps. Mercredi 3 juin, l'ex-président des États-Unis a fait une nouvelle apparition pour saluer le "changement de mentalité" opéré chez les Américains manifestant contre le racisme et les violences policières, qui pourrait selon lui aboutir à des réformes au niveau national.Le prédécesseur de Donald Trump a aussi exhorté les autorités étatiques et locales à revoir leur politique sur l'usage de la force, dans son premier commentaire vidéo depuis la mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis le 25 mai dernier."Il est très important pour nous de nous saisir de ce moment qui vient d'être créé en tant que société, que pays, et d'utiliser cela pour avoir enfin un impact", a affirmé Barack Obama lors d'une visioconférence avec des militants, évoquant les milliers de personnes sorties dans les rues pour dénoncer les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales. "Il y a un changement de mentalité qui est en cours, une plus grande conscience du fait que nous pouvons faire mieux", a-t-il ajouté.Barack Obama, qui reste très populaire chez les démocrates, a souligné que les manifestations actuelles peignaient "un tableau de l'Amérique beaucoup plus représentatif" que les mouvements pour les droits civiques des années 1960. Les jeunes ont particulièrement répondu présent et leur motivation pourrait inspirer un changement plus profond, a souligné Barack Obama."Je veux que vous sachiez que vous comptez. Je veux que vous sachiez que vos vies comptent, vos rêves comptent", a-t-il poursuivi, à l'attention des jeunes noirs du pays qui ont selon lui, été trop de fois témoins ou victimes de violences.L'ancien président s'est aussi adressé aux élus locaux. "J'exhorte chaque maire dans ce pays à revoir ses politiques en matière d'usage de la force avec des membres de leur communauté et à s'engager à rendre des comptes sur les réformes promises", a-t-il déclaré.Le premier président noir des États-Unis a appelé à la coopération entre les individus pour "changer l'Amérique" et l'aider à se conformer à ses valeurs.