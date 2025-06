Bateau pour Gaza : Rima Hassan et quatre autres Français ont refusé leur expulsion d’Israël, Greta Thunberg dans un avion pour la France

Un seul ressortissant français a accepté de signer le formulaire et devrait regagner la France aujourd’hui. Les autres seront présentés à un juge israélien, indique le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, ce mardi 10 juin.

Les six militants français arrêtés par les autorités israéliennes à bord d’un bateau dont le but était de briser le blocus de Gaza ont reçu la visite de diplomates français, et l’un d’eux a accepté d’être expulsé dès ce mardi, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.