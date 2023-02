Bazar perpétuel à l’Assemblée : « Ça a toujours existé et c’est instrumentalisé ! »

Chaque jour ou presque sa séquence choc. Deux députés qui s’invectivent, écarlates ; un groupe politique qui quitte la séance… Un petit théâtre qui trouve aussi son origine dans la faiblesse actuelle de la majorité à l’Assemblée nationale. Décryptage.



« On n’est pas dans une manif, on est dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale ! » souffle, exaspérée, la présidente de la chambre basse Yaël Braun-Pivet, après un énième moment de tumulte indescriptible, lundi 13 février, au Palais Bourbon. Depuis le début de l’examen du projet de loi sur les retraites, pas un jour ne passe sans un esclandre, un député écarlate qui s’emporte, un groupe qui quitte théâtralement l’hémicycle…



Du grand classique, rue de l’Université ? « On a franchi un cap avec La France insoumise, avec eux, ça hurle tout le temps, expliquait la Première ministre Élisabeth Borne dans «Le Parisien», ce vendredi. Cela donne une piètre image du débat parlementaire. »



A écouter la majorité parlementaire, le gouvernement, le Rassemblement national et la droite, le coupable est tout désigné : LFI. Le principal parti de l’alliance de gauche (Nupes) serait l’unique responsable du bouillonnement hebdomadaire que connaît le Palais Bourbon.







Manœuvres politiques



« On met en avant cela pour attaquer LFI, explique Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po. Le RN se fait une image sur le dos de LFI. LR et Renaissance ont aussi tout intérêt à appuyer là-dessus, sur l’air de "ça n’est pas une opposition de fond mais de forme, et la forme est inacceptable". » Un leurre, selon le communicant.



« J’étais derrière le banc de Martine Aubry (alors ministre du Travail) au moment du débat sur les 35 heures (à la fin des années 1990), et je peux vous dire qu’on en entendait aussi des vertes et des pas mûres ! rembobine Olivier Faure, actuel patron du PS et ancien conseiller ministériel. Et à l’époque, on ne disait pas des RPR qu’ils n’étaient pas républicains, comme on le dit de La France insoumise aujourd’hui… »



« Ça a toujours existé, c’est le débat parlementaire en France ! poursuit Philippe Moreau-Chevrolet. Avant, c’était très violent, mais à huis clos, on le savait par les journaux. Ce qui a changé, c’est que le débat est totalement transparent à cause des chaînes d’infos et des réseaux sociaux. On découvre ce qu’est le Parlement : une confrontation directe entre des adversaires qui se détestent… »





Et le communicant de s’interroger : « Ce débat autour du chahut permanent a-t-il lieu car il sert quelques-uns ? Parce que l’on adore le clash politique, en France, mais que l’on prône plus d’apaisement ? Parce qu’il y a une remise en cause de la représentation politique et du parlementarisme, aussi ? C’est schizophrénique. On leur demande de se clasher à la télé et d’être respectueux à l'Assemblée… »