Belgique : des soignants accueillent la Première ministre en lui tournant le dos

Les images circulent beaucoup sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Les infirmières et les autres soignants d’un hôpital de Bruxelles ont réservé un accueil glacial à la Première ministre Sophie Wilmes, lors d’une visite, samedi. Ils se sont alignés à l’entrée de l’hôpital Saint Pierre lorsque la dirigeante est arrivée et lui ont ostensiblement tourné le dos lorsque la voiture officielle a fait son apparition.

L’accueil glacial des soignants belges à la Première ministre Sophie Wilmès. Ils lui tournent le dos pour protester contre les restrictions budgétaires à l’hôpital.

pic.twitter.com/5grJmLeq46 — Raphael Grably (@GrablyR) May 17, 2020

Une manière de protester contre le manque de ressources des hôpitaux et des décrets officiels qui pourraient les obliger à travailler si la crise du Covid-19 le demande, selon la presse belge. « Le politique nous tourne le dos constamment face à nos appels à l’aide », a déclaré un infirmier qui a préféré garder l’anonymat à la radiotélévision publique RTBF. « Les équipes sont sous-staffées et les taux de burn-out le démontrent. On demande que le métier soit revalorisé. »





Un des taux de décès les plus élevés au monde

Un porte-parole de Sophie Wilmes a indiqué qu’elle avait parlé 40 minutes avec des représentants des protestataires, et que l’atmosphère à l’intérieur de l’hôpital avait été plus cordiale. « Situation sanitaire, protections, charge mentale, valorisation du métier, financement des soins de santé, aucun sujet n’a été écarté », a écrit la Première ministre dans un tweet publié sur son compte.