Benjamin Mendy sur ses relations avec les femmes: "Je ne suis pas Brad Pitt, je sais qu'elles ne venaient pas..."

Benjamin Mendy, inculpé pour un 7e viol

Benjamin Mendy s’est exprimé pour la première fois au Tribunal depuis le début du procès. Il est notamment revenu sur ses relations avec les femmes.









“J'ai commencé à recevoir plein de messages sur Instagram", a estimé le Français. Il a aussi expliqué que c'était une nouveauté pour lui. "La manière dont je parlais aux femmes était directe", a encore avancé le champion du monde 2018 qui s'est dit clair avec les jeunes femmes avec lesquelles il échangeait.





Les femmes venaient vers "10 fois plus", ce que Benjamin Mendy a notamment expliqué par la popularité de Manchester City.





"Je sais que je ne suis pas Brad Pitt et je sais que les femmes ne venaient pas vers moi pour ce à quoi je ressemble", a poursuivi le footballeur.