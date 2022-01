Berlusconi ou Draghi? Les politiciens italiens élisent un nouveau président

Les italiens élisent leur nouveau président

En Italie, un nouveau chef d’État sera élu le lundi 24 janvier. Le parlement bicaméral se réunira ensuite pour élire le président de la république. Toutefois, il s’agit davantage d’un jeu politique que d’une véritable élection. L’actuel Premier ministre et ancien président de la Banque centrale européenne Mario Draghi semble être le favori, mais la droite préférerait voir l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi devenir président.





En Italie, un peu plus de mille députés, sénateurs et représentants des 20 régions élisent le président. Pour gagner, une majorité des deux tiers est nécessaire lors des trois premiers tours. Au quatrième tour, une majorité simple est suffisante. Il peut donc s’écouler plusieurs jours avant que le nouveau président ne soit connu.





Il ne s’agit pas d’un processus transparent et le choix est principalement fait dans les coulisses par les politiciens les plus importants. Ils ne parviennent pas à trouver un accord pour le moment. L’élection du successeur du président sortant Sergio Mattarella est donc très attendue. Il n’y a pas encore de gagnant certain.





Ces dernières décennies, la gauche a eu la mainmise sur la présidence, mais comme l’alliance de droite dispose désormais de plus de voix, elle peut prendre les décisions. Il n’y a pas de candidats officiels, mais certains noms circulent déjà.





Le controversé Silvio Berlusconi

L’un d’entre eux est Berlusconi, 85 ans. Il a déjà le soutien de son propre parti Forza Italia et des partis d’extrême droite Lega et Fratelli d’Italia. Le Parti populaire européen (PPE), de centre-droit, a également déclaré plus tôt qu’il soutenait Berlusconi. L’ancien premier ministre a empêché toute négociation en faisant secrètement campagne pour le poste.





Il reste également une figure controversée. M. Berlusconi a été jugé à plusieurs reprises ces dernières années, soupçonné notamment de corruption. En octobre dernier, il a été acquitté pour avoir soudoyé des témoins dans une affaire de relations sexuelles tarifées avec une mineure lors d’une fête.





Draghi, le Premier ministre en exercice

Les médias spéculent également sur une candidature du Premier ministre sortant, Mario Draghi, qui est considéré comme un favori. Son poids international servirait bien l’Italie en tant que président. Mais un nombre croissant de députés craignent que si le Premier ministre se présente à la présidence, la coalition gouvernementale s’effondre. Cela pourrait alors conduire à des élections anticipées.





Les autres candidats possibles sont l’ancien président de la Chambre des représentants Pierferdinando Casini, l’ancien Premier ministre Giuliano Amato et l’actuelle ministre de la Justice Marta Cartabia.





Le président a un rôle important en Italie, surtout en période de crise. Il peut, entre autres, dissoudre les chambres parlementaires et nommer les ministres. Le mandat de Mattarella prend fin en février après sept ans. Traditionnellement, les présidents ne se représentent pas à l’issue de leur mandat.