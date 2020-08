Beyrouth : Macron appelle les dirigeants libanais à des réformes «sans plus tarder»



24 heures après la double explosion qui a ravagé une partie de la capitale libanaise, le président de la République de la France, Emmanuel Macron, s’est rendu à Beyrouth, ce jeudi 6 août. Sur place, il a annoncé qu'il voulait «organiser l'aide internationale» pour le Liban. Avant d’appeler les dirigeants libanais à des réformes «sans plus tarder». Il est le premier chef d'État étranger à se rendre au Liban après les explosions qui ont ravagé des pans entiers de la capitale libanaise, faisant au moins 137 morts et 5 000 blessés.«Nous aiderons à organiser dans les prochains jours des soutiens supplémentaires au niveau français, au niveau européen», a déclaré le Président français qui a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Beyrouth par le Président Michel Aoun. Qui signale que la France a déjà envoyé des secouristes et des médicaments.Et d’ajouter : «Je souhaite organiser la coopération européenne et plus largement la coopération internationale».Macron a profité de sa visite pour rencontrer les principaux dirigeants libanais. A l’occasion, il les a appelés à entreprendre sans plus tarder les réformes exigées par la communauté internationale. Il dit : «Aujourd'hui, la priorité, c'est l'aide, le soutien à la population sans condition. Mais il y a l'exigence que la France porte depuis des mois, des années, de réformes indispensables dans certains secteurs». Parmi ces réformes, le chef de l’État français a notamment cité le secteur de l’électricité.