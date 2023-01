Biden affirme qu'il ignore le contenu des documents secrets retrouvés dans son ancien bureau

Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré qu'il ignorait le contenu des documents confidentiels datant de sa vice-présidence sous Barack Obama (2009-2017) retrouvés dans l'un des bureaux qu'il a parfois utilisés comme lieux de travail. « On m'a prévenu de cette découverte et j'ai été surpris d'apprendre que des documents en rapport avec le gouvernement avaient été emmenés dans ce bureau. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans les documents », a déclaré le président américain à la presse en marge d'un sommet avec le président mexicain et le Premier ministre du Canada à Mexico. Ce « petit nombre de documents classés confidentiels » ont été retrouvés dans un « placard fermé à clé » au Penn Biden Center, un cercle de réflexion lié à l'université de Pennsylvanie, avait précisé lundi le conseiller juridique du président, Richard Sauber.