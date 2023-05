Biden choisit Philip Jefferson, un gouverneur Afro-américain, comme vice-président de la banque centrale

Philip Jefferson devant une commission du Sénat à Washington le 3 février 2022

Joe Biden a fait un pas de plus pour accroître la diversité à la banque centrale, en nommant comme vice-président l'actuel gouverneur Afro-Américain Philip Jefferson, et, comme gouverneure, l'économiste Adriana Kugler, qui deviendrait la première responsable de la Fed d'origine hispanique.





Philip Jefferson a rejoint la Fed en mai 2022, nommé par Joe Biden au sein du conseil des gouverneurs. Alors professeur au Davidson College de Caroline du Nord, il avait vu sa nomination confirmée par le Sénat à une large majorité.





"J'attends avec impatience sa confirmation rapide en tant que vice-président", a indiqué vendredi Joe Biden dans un communiqué.





Philip Jefferson deviendrait le deuxième vice-président afro-américain de la Réserve fédérale, après Roger Ferguson entre 1999 et 2006. Il a notamment travaillé sur les questions d'égalité et de pauvreté, et a été économiste à la Fed.





"Je suis profondément honoré de la confiance que le président Biden et la vice-présidente Harris m'ont témoignée avec la nomination au poste de prochain vice-président du conseil d'administration", a déclaré Philip Jefferson, lors d'un discours sur l'économie à la Hoover Institution de Stanford (Californie).





L'ex-numéro deux de la Fed, Lael Brainard, avait démissionné en février pour rejoindre la Maison Blanche, dont elle dirige désormais l'équipe d'économistes.





Par ailleurs, la gouverneure Lisa Cook, elle aussi nommée l'an passé par Joe Biden, et première gouverneure afro-américaine à siéger à la Fed, devrait voir son mandat renouvelé pour une durée de 14 ans. Elle avait en effet repris le mandat de son prédécesseur, qui expire en janvier 2024.





"Le Dr Jefferson et le Dr Cook continueront d'apporter des connaissances, une expertise et une continuité précieuses à la Fed à un moment critique pour notre économie et nos familles à travers le pays", a ajouté M. Biden.





C'est en effet à la Fed que revient la lourde tâche de faire baisser l'inflation aux Etats-Unis, tout en maintenant le plein emploi.





- "Espoirs et rêves" -





Lors des nominations, début 2022, de Philip Jefferson et Lisa Cook, Joe Biden s'était réjoui de voir arriver "une diversité tant attendue à la tête de la Réserve fédérale", une institution qui fut longtemps le pré carré d'hommes blancs.





Le président américain a également annoncé la nomination, comme gouverneure, d'Adriana Kugler, actuellement l'une des responsables à la Banque mondiale, et responsable de l'impact des politiques gouvernementales sur le marché du travail. Cette économiste américano-colombienne serait la première personne d'origine hispanique à ce poste.





"Le Dr Kugler est une économiste hautement qualifiée et respectée possédant une expertise approfondie des marchés du travail, de la mobilité des travailleurs et de l'emploi des jeunes", a estimé le président.





Elle a commencé sa carrière à la Fed de San Francisco, a été économiste en chef du département du Travail et a été confirmée l'année dernière avec un soutien bipartite pour représenter les Etats-Unis à la Banque mondiale, indique la Maison Blanche.





Le sénateur démocrate Bob Menendez a salué ces annonces, estimant qu'avec ces choix, Joe Biden "signale que les espoirs et les rêves des Américains Noirs et Latino sont au coeur de la promesse de l'Amérique. En termes simples, nous assistons à l'évolution de l'histoire en temps réel".





Le président démocrate de la commission bancaire du Sénat, Sherrod Brown, s'est également réjoui de ces nominations qui "reflètent la diversité dynamique de notre pays et les gens qui le font fonctionner".





"Ces candidats sont des économistes chevronnés capables de contribuer de manière significative aux travaux du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale", a également commenté le président de la commission des Finances à la Chambre des représentants, Patrick McHenry.





Il s'est cependant inquiété pour l'indépendance de la Fed: "je les exhorte à maintenir une stricte impartialité et à rester concentrés sur la maîtrise de l'inflation. La politique partisane ne doit en aucun cas influencer la prise de décision".





Joe Biden a de son côté estimé que "ces candidats comprennent que ce travail n'est pas partisan, mais qu'il joue un rôle essentiel dans la recherche du plein emploi, le maintien de la stabilité des prix et la supervision de nombreuses institutions financières de notre pays".





L'organe de décision de la Fed, le comité de politique monétaire, est composé des sept gouverneurs - actuellement quatre hommes, deux femmes et un poste vacant -, du président de la Fed de New York, ainsi que des présidents des 11 autres antennes régionales, dont quatre disposent, à tour de rôle par année, du droit de vote.





AFP