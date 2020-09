Biden se moque de Trump qui affirme que s’il perd, les Américains ne le reverront plus

Joe Biden, Candidat à l’élection présidentielle Usa

Samedi 19 septembre, lors d'un meeting en Caroline du Nord, Donald Trump a affirmé que s'il perdait les élections présidentielles en novembre prochain face à Joe Biden, les Américains ne le reverraient plus. Pour la première fois, son opposant démocrate a applaudi des deux mains sa déclaration.





Dans son discours prononcé à Fayetteville, en Caroline du Nord, Trump a de nouveau vivement critiqué son rival Joe Biden, le qualifiant de “pire candidat de l’histoire à la présidentielle”. “Si je perds contre lui, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne vous parlerai plus jamais”, a lancé le président américain à ses supporters. “Vous ne me reverrez plus jamais.” Des propos qui n’ont pas échappé au candidat démocrate.





Biden s’est empressé d’utiliser un extrait vidéo de cette déclaration pour y ajouter un encart de sa campagne. En voix-off, l’ancien vice-président de Barack Obama déclare: “Je suis Joe Biden, et j’approuve ce message.” Il a ensuite publié son montage sur son compte Twitter. Un carton Depuis ce week-end, la vidéo fait un véritable carton sur la toile. Elle a déjà été visionnée plus de 12 millions de fois.