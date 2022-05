Bill Gates alerte sur le futur du Covid-19 et réclame plus de dépenses pour prévenir les prochaines épidémies

Bill Gates réclame plus de dépenses pour prévenir les épidémies

Le philanthrope exhorte les dirigeants mondiaux à augmenter les dépenses pour améliorer la préparation aux menaces sanitaires.

Une équipe d’experts internationaux, allant des épidémiologistes aux modélisateurs informatiques, devrait être créée afin d’identifier rapidement les menaces sanitaires mondiales et d’améliorer la coordination entre les pays, a déclaré Bill Gates, avertissant que des investissements plus importants sont nécessaires pour éviter une nouvelle pandémie.





Le fondateur de Microsoft et philanthrope, qui en 2015 a pour la première fois averti publiquement que le monde n’était pas prêt pour l’inévitable prochaine pandémie, a déclaré que son projet, Global Epidemic Response and Mobilization (GERM), devrait être gérée par l’Organisation mondiale de la santé.





Il a reconnu que des questions se posaient quant à la possibilité de parvenir à un consensus international pour augmenter le financement de l’OMS, qui, selon lui, est le seul organisme capable de mettre sur pied et de gérer l’équipe GERM dont les coûts de fonctionnement, a-t-il estimé, s’élèveraient à environ 1 milliard de dollars par an.





“La somme d’argent en jeu est très faible par rapport aux avantages et il s’agira d’un test : les institutions mondiales peuvent-elles assumer de nouvelles responsabilités, même à une époque où les relations entre les États-Unis et la Chine sont difficiles et où celles entre les États-Unis et la Russie le sont tout autant?”





La pandémie Covid-19 pourrait être encore plus grave

Tout en rappelant la nécessité de mettre au point des vaccins plus durables qui bloquent l’infection, Bill Gates a souligné également que la pandémie actuelle constituait toujours une menace.