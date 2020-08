Bloqué au sol chez lui depuis six mois, un homme de 300 kilos va (enfin) être évacué

Un obèse bloqué depuis 6 mois dans son appartement

Depuis six mois, un homme de 52 ans pesant environ 300 kilos est coincé dans son appartement. Tombé au sol et ne pouvant pas se relever, cet habitant de Perpignan, dans le sud de la France, est entouré de détritus. C’est son frère qui vient lui apporter à manger. En septembre prochain, Alain va être évacué, a annoncé la préfecture à L’Indépendant.

C’est un soulagement pour Alain. Le 15 juillet dernier, l’homme malade et à bout de force avait lancé un appel à l’aide dans L’indépendant. Un message entendu par les autorités. Le 4 août dernier, l’homme de 52 ans et son frère ont signé un protocole d’évacuation rapide proposé par la préfecture. Les services compétents se réservent tout le mois d’août pour préparer l’évacuation, indique L’Indépendant.





Il y a maintenant six mois, Alain est tombé au sol dans son petit appartement où il vit reclus depuis quatre ans. Du fait de son obésité morbide, il n’a jamais pu se relever et vit entouré de détritus. Son frère vient lui apporter régulièrement à manger et quelques serviettes humides pour qu’il fasse sa toilette.





Des travaux dans l’appartement

L’évacuation prévue en septembre est risquée. Immobilisé depuis de longs mois, Alain souffre de stagnation lipidienne sévère et d’œdèmes. Un brancard spécifique en position assise sera nécessaire pour le sortir de son habitation. Des travaux vont également être réalisés. Il faudra étayer le plancher, agrandir la fenêtre, évacuer les déchets accumulés dans le logement et prévoir la manœuvre des engins de levage et de l’ambulance au vu de l’étroitesse de la rue.