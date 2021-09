Bloqués à Dakhla depuis un mois : 81 Sénégalais crient à l’aide

Ils sont 81 Sénégalais dont trois enfants et une femme enceinte à être bloqués à Dakhla (Maroc). Ils avaient pris départ le 24 juillet sur les côtes Saint-Louisiennes et ont été interpellé le 02 août dernier.



Ces migrants sont aujourd’hui expulsés du centre d’accueil et depuis quatre jours les « autorités marocaines ont cessé de leur fournir de la nourriture », informe Sambou, un des migrants. Les plus courageux ont décidé d’emprunter le désert pour rejoindre le Sénégal.



Leur volonté est de rentrer au bercail. Chose qui paraît improbable devant l'absence de moyens.



Dans le désarroi, ces migrants crient à l’aide. Ils interpellent le « gouvernement du Sénégal pour qu’il déploie les moyens de les faire revenir au pays ».