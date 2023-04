Bokito, le célèbre gorille du zoo de Rotterdam, est décédé

Bokito, le célèbre gorille du parc zoologique Diergaarde Blijdorp de Rotterdam, est décédé mardi. La mort de l’animal était totalement inattendue, rapporte le zoo.



Bokito est devenu célèbre dans le monde entier en mai 2007 pour s’être échappé de son enclos avant de se précipiter dans le restaurant du parc animalier, blessant quatre personnes dont une grièvement.



L’animal ne se sentait pas bien depuis dimanche dernier, selon le zoo de Rotterdam. Lundi, les vétérinaires l’ont placé sous observation et ont examiné ses excréments. Mardi, ne voyant aucune amélioration de l’état de santé de l’animal, les vétérinaires ont décidé de poursuivre les examens. Le singe est alors décédé lors de soins sous anesthésie.



“Des investigations complémentaires sont menées” afin de déterminer la cause exacte de la morte de l’animal, indique le parc animalier. Les gorilles du zoo de Rotterdam ainsi que le personnel et en particulier les soigneurs “sont affectés par cet événement”.



Bokito est né le 14 mars 1996 au zoo de Berlin. Il fut transféré en 2007 au Diergaarde Blijdorp à l’occasion d’un programme européen d’élevage. Il a eu au total dix enfants et “a également accepté un fils adoptif, baptisé Nasibu”, fait “assez inhabituel chez les gorilles”, souligne le zoo.