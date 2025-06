Bolivie: un policier tué dans des heurts entre forces de l'ordre et partisans de Morales

Un policier a été tué et un autre grièvement blessé, mercredi 11 juin en Bolivie, lors de heurts entre partisans de l'ex-président Evo Morales, qui bloquaient une route, et forces de l'ordre qui tentaient de les déloger, a annoncé le gouvernement. « Il y a eu des tirs et une personne a perdu la vie et une autre a été grièvement blessée », a déclaré le vice-ministre de l'Intérieur, Jhonny Aguilera, à la chaîne locale Unitel, en précisant qu'il s'agissait de deux policiers.