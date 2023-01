Bolsonaro reconnaît avoir commis "quelques erreurs" durant son mandat

Jair Bolsonaro, ancien président du Brésil

L'ex-président du Brésil Jair Bolsonaro a avoué "quelques erreurs" durant son mandat devant des sympathisants aux États-Unis, selon une vidéo publiée lundi. "En quatre ans, tous les jours étaient des lundis. Y a-t-il eu des manquements, oui, c'est logique. Nous avons fait quelques erreurs", a déclaré M. Bolsonaro à ses partisans, selon une vidéo publiée par le portail d'information Metropoles.





L'ancien dirigeant d'extrême droite a quitté le Brésil le 30 décembre, deux jours avant la passation avec son successeur de gauche Lula, qui l'a battu dans les urnes à l'élection présidentielle d'octobre. Dans l'extrait mis en ligne par le site d'information Metrópoles, ses partisans lui conseillent de ne pas retourner au Brésil, où la Cour suprême l'a récemment inclus dans une enquête pour son rôle dans les saccages des lieux de pouvoir du 8 janvier.





Ce jour-là, des milliers de personnes identifiées comme des bolsonaristes ont envahi le siège de la présidence, le Congrès et la Cour suprême, refusant de reconnaître le résultat de l'élection. "Je déplore ce qu'il s'est passé", a dit M. Bolsonaro, qualifiant ces événements d'"incroyables".