Bombarder la Russie avec des avions américains sous drapeau chinois: l’idée de Donald Trump

Bombarder la Russie avec des avions sous drapeau chinois

Donald Trump a soumis cette idée lors d’un meeting à la Nouvelle-Orléans samedi dernier.

Difficile de savoir, avec le personnage, s'il s’agissait d’une boutade ou d’une proposition concrète. Toujours est-il que lors d’un meeting tenu à Nouvelle-Orléans ce samedi 5 mars, Donald Trump a suggéré que les États-Unis bombardent la Russie. Et pour éviter les représailles de Moscou, rien de plus simple: déguiser les avions de chasse F-22 américains avec le drapeau chinois. Une anecdote rapportée par le Washington Post.

“On s’assied et on regarde”

Une manière de se dédouaner et de faire endosser la responsabilité à la Chine: “Comme ça, ils se battent l’un contre l’autre, et nous on s’assied et on regarde", a déclaré Donald Trump devant une foule hilare. Une blague, on ose l’espérer, même si l’opération contreviendrait évidemment au droit international et même si, accessoirement, la Russie n’aurait aucun mal à démasquer le subterfuge vu que l’armée de l’air chinoise... ne possède pas de F-22.





Trump commente l’actualité

Très en verve depuis le début de l’invasion russe, l’ancien président des États-Unis ne rate jamais une occasion de commenter l’attitude de l’Otan, des États-Unis ou de Vladimir Poutine. Le 23 février dernier, Donald Trump avait en effet loué le “génie" du président russe lors de la reconnaissance par la Russie des territoires séparatistes de l’Est ukrainien: “Qu’est-ce qu’il est malin”, avait-il ajouté quelques jours avant l’invasion russe.





“Si tu fais ça, je bombarde Moscou”