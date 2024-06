Bordeaux : de la prison ferme requise contre «Jojo», le roi du loto caritatif, qui a détourné 1,5 million d’euros

Avec pas moins de 500 lotos organisés depuis 2013 dans le département de la Gironde, environ 1,5 million d'euros, sur les plus de quatre millions d'euros de recettes, auraient finalement atterri sur les comptes personnels du couple mis en cause.





Il n’en organisera plus. Trente mois d'emprisonnement, dont 18 avec sursis ont été requis ce lundi à Bordeaux contre un organisateur de loto girondin et sa compagne, soupçonnés d'avoir détourné quelque 1,5 million d'euros de gains au préjudice d'associations caritatives. Le tribunal correctionnel a mis sa décision en délibéré au 9 août. Jonathan L., dit «Jojo le roi du loto» et sa compagne Céline M. sont poursuivis notamment pour «escroquerie, blanchiment et abus de confiance en bande organisée», «fraude fiscale», «travail dissimulé» et pour diverses infractions à la législation de jeux d'argent et de hasard. En France, l'organisation de lotos n'est autorisée que dans le cadre d'actions caritatives et dans un cercle restreint.





L'animateur de 33 ans, dont la solide réputation attirait localement une «communauté» de plusieurs centaines de joueurs à chaque loto, a reconnu les faits à la barre : «Il y a eu l'appât du gain (...) je le faisais au plus près de la légalité». «Dernièrement on avait des lots assez importants», a justifié le prévenu, polo blanc et barbe rasée de près. «Des lots de 100.000 euros ?», lui demande, interloqué, le président du tribunal Cyril Vidalie. Réponse de «Jojo» : «Non, des bons d'achat de 5000, 10.000 euros, une Audi A1».





Une «passion» transformée en «business»





Jonathan L. avait commencé à organiser ces lotos à la mort de son père, pour récolter des dons à l'attention de l'Institut Bergonié, le centre régional de lutte contre le cancer basé à Bordeaux, et d'une association appartenant à un chef de service du CHU Pellegrin de Bordeaux. Les avocats de Jonathan L. et sa compagne ont déploré un «préjudice d'image». Sa «passion» s'est transformée en «business», notamment depuis le Covid avec l'organisation de lotos en ligne sur la plateforme Twitch, a expliqué l'accusé à la barre.