Royaume-Uni : Boris Johnson appelle à maintenir le confinement

De retour aux commandes après trois semaines d’absence Boris Johnson a appelé les Britanniques à continuer à observer le confinement. S’exprimant devant Downing street lors de sa première allocution depuis sa guérison du coronavirus, le Premier ministre a expliqué que la courbe de l’épidémie de coronavirus « commence à s’inverser » au Royaume-Uni mais enjoint la population à ne pas relâcher les mesures de confinement pour éviter une recrudescence de la maladie.





Un mois après avoir été testé positif au Covid-19 et deux semaines après sa sortie de l'hôpital, le Premier ministre s'est exprimé devant la résidence officielle des chefs de gouvernement, 10 Downing Street, ce lundi matin.





« Si ce virus était un assaillant de chair et d’os, un aggresseur inattendu et invisible –ce qu’il est, je parle d’expérience- nous sommes en voie de prendre le dessus ensemble. Mais c’est aussi le moment de risque maximum car je sais que beaucoup de gens vont se demander s’il n’est pas temps de relâcher le confinement.»





Je sais que c’est dur, a ajouté le Premier ministre, mais son objectif est de relancer la machine économique « le plus vite possible » or les efforts consentis par les Britanniques confinés risqueraient d'être réduits à néant. «Je refuse de gâcher tous les efforts et les sacrifices des Britanniques et de prendre le risque d’une seconde vague majeure. Je vous demande donc de contenir votre impatience car je pense que nous parvenons désormais à la fin de la première phase de ce conflit et malgré tout ces souffrances nous avons presque vaincu. »