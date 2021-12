Boris Johnson incite les Britanniques à se faire vacciner en suivant les “enseignements de Jésus-Christ”

Boris Johnson incite les britanniques à la vaccination

Boris Johnson a invoqué l’enseignement de Jésus-Christ pour inciter le public à se faire vacciner dans un message diffusé à l’occasion d’un Noël qui, selon lui, sera “nettement meilleur” que celui de l’année dernière.

Dans une déclaration vidéo filmée devant un arbre de Noël à Downing Street, le Premier ministre a célébré les Britanniques qui “se font vacciner non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs amis, leur famille et tous ceux que nous rencontrons”.





“C’est, après tout, l’enseignement de Jésus-Christ, dont la naissance est au cœur de cette énorme fête que nous devons aimer nos voisins comme nous nous aimons nous-mêmes”, a-t-il déclaré.

Ses paroles font écho au message de l’archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui a déclaré en début de semaine : “Je dirais, allez vous faire booster, vous faire vacciner. C’est ainsi que nous aimons notre prochain. Aimer notre prochain, c’est ce que Jésus nous a dit de faire. C’est Noël, faites ce qu’il a dit”.





Un Noël meilleur que l’année dernière

Le Premier ministre a déclaré qu’il ne pouvait pas dire que la pandémie était terminée, mais a souligné que de nombreuses personnes ont pu célébrer avec plus de membres de leur famille cette année que l’année dernière.





“Si cette année, vous avez besoin d’une plus grosse dinde et qu’il y a plus de vaisselle à faire, alors c’est tant mieux, car ces rituels comptent tellement. Et j’espère que les gens apprécieront d’autant plus Noël cette année que nous avons dû nous priver l’an dernier”, a-t-il déclaré.





Les Britanniques craignaient que le gouvernement n’impose des limites aux activités sociales pendant la période des fêtes afin de ralentir la propagation d’omicron, mais les ministres ont décidé d’attendre et de surveiller les données.





Le NHS a considérablement accéléré le rythme des vaccinations de rappel depuis l’arrivée d’omicron, et dans certaines parties du pays, il continuera à administrer les vaccins même le jour de Noël.





Une évocation religieuse rare