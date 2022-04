Boris Johnson offre à l'Ukraine des blindés et des missiles antinavires

a rencontre entre Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev

Le Premier ministre britannique s'est rendu ce samedi à Kiev, pour une visite surprise faite en "solidarité" avec le peuple ukrainien. Il s'est entretenu en tête-à-tête avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.





Le Premier ministre britannique Boris Johnson, en visite ce samedi à Kiev, s'est engagé à fournir à l'Ukraine des véhicules blindés et des missiles antinavires, en rendant hommage à l'armée ukrainienne pour "le plus grand fait d'armes du 21e siècle".





"C'est grâce au leadership inébranlable du président Zelensky et à l'héroïsme invincible et au courage du peuple ukrainien que les desseins monstrueux de (Vladimir) Poutine sont déjoués", a déclaré Boris Johnson après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, selon un communiqué de ses services.





120 véhicules blindés et des systèmes de missiles antinavires





Boris Johnson a annoncé une aide militaire comprenant 120 véhicules blindés et des nouveaux systèmes de missiles antinavires, "afin de soutenir l'Ukraine dans cette phase cruciale pendant que l'assaut illégal de la Russie continue", a ajouté le communiqué de Downing Street.





Cette aide s'ajoute à celle annoncée vendredi par le Royaume-Uni, comprenant des missiles antiaériens Starstreak et 800 missiles antichars, ainsi que des drones destinés à des "frappes de précision" contre l'armée russe.





Johnson promet une aide financière supplémentaire





Au moment où plus de 10 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine étaient réunis lors d'une collecte internationale, le Premier ministre britannique a également promis une aide financière supplémentaire de 500 millions de dollars à travers la Banque mondiale.





Il a assuré que cela avait été un "privilège" de rencontrer Volodymyr Zelensky lors de cette visite qui n'avait pas été annoncée.