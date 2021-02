Boris Johnson veut un déconfinement “irréversible mais prudent”

Boris Johnson, Pm Britannique

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti lundi vouloir mettre en œuvre de manière "irréversible mais prudente" le déconfinement qui se profile maintenant que plus de 15 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu une première dose de vaccin anti-Covid.

Après avoir tenu l'objectif ambitieux d'offrir avant la mi-février un vaccin aux quatre premières catégories de personnes les plus vulnérables (plus de 70 ans et soignants notamment), le programme de vaccination s'élargit à partir aux 65-69 ans.

Avec la chute du nombre de contaminations et des hospitalisations, cette bonne nouvelle fait espérer aux Britanniques une fin rapide du confinement imposé début janvier et, plus largement, des mesures restrictives qu'ils subissent depuis des mois, avec des variations locales. Mais le Premier ministre conservateur a tempéré leurs espoirs: le maître mot du déconfinement, dont la "feuille de route" sera présentée lundi prochain, restera la prudence. "Ce que vous voulons voir, c'est une progression irréversible mais prudente", a déclaré M. Johnson à la presse, lors d'une visite dans une clinique londonienne.





Vacances en famille

Le gouvernement espère pouvoir rouvrir les écoles à partir du 8 mars, de manière graduelle avec une rentrée potentiellement plus tardive pour les élèves du secondaire. "Nous n'avons pas encore pris de décision", a indiqué Boris Johnson, désirant "tout faire" pour que les écoles rouvrent à cette date, mais qui souligne que le taux d'infection reste encore "comparativement élevé" et le nombre de patients à l'hôpital plus important qu'en avril dernier, lors du premier pic de l'épidémie.





Selon une source gouvernementale citée par le Times, le gouvernement autorisera les familles d'un même foyer à partir en vacances à partir de Pâques, début avril. Les bars et restaurants pourront aussi rouvrir à partir d'avril mais uniquement en extérieur. Il faudrait attendre mai, voire août, pour que ces établissements accueillent de nouveau des clients à l'intérieur.





Face à l'épidémie, qui a fait plus de 117.000 morts au Royaume-Uni, le gouvernement de Boris Johnson veut préserver le bénéfice de la campagne de vaccination, alors que 23% de la population a déjà reçu une première dose, et les sacrifices consentis par les Britanniques.





A partir de lundi, résidents britanniques ou citoyens irlandais arrivant en Angleterre en provenance de 33 pays d'une liste rouge, qui comprend la totalité de l'Amérique latine et l'Afrique du Sud, sont consignés dans un hôtel et placés sous surveillance durant dix jours. Prix du séjour, à l'entière charge du voyageur: 1.750 livres sterling (près de 2.000 euros), tests compris. Car comme tous les autres voyageurs, ils devront, en plus de présenter un test négatif effectué dans les 72 heures qui précèdent leur départ, être dépistés aux deuxième et huitième jours de la quarantaine. Les voyageurs arrivant des autres pays doivent aussi suivre une quarantaine de 10 jours, mais peuvent le faire chez eux.





Lourdes sanctions

"Tout semble bien se passer", a assuré lundi le ministre de la Santé Matt Hancock sur Times Radio. "Tout fonctionne sans problème". Moins étendu que celui mis en place par d'autres pays comme l'Australie, le régime des quarantaines à l'hôtel à l'arrivée en Angleterre a été critiqué, notamment par l'opposition travailliste, qui estime qu'il ne va pas assez loin.





Les contrevenants encourent pourtant de lourdes sanctions, allant de 1.000 livres d'amende (1.125 euros) pour un test négatif manquant à l'arrivée jusqu'à 10.000 livres pour ceux qui tentent d'échapper à la quarantaine à l'hôtel. Ceux qui cacheraient leur passage dans un pays à risque encourent 10 ans de prison.