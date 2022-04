Boutcha: Joe Biden demande la tenue d’un “procès pour crimes de guerre”

Joe Biden pour la tenue d

Le président américain Joe Biden a déclaré lundi vouloir un "procès pour crimes de guerre" après la découverte de nombreux corps portant des vêtements civils à Boutcha, dans les environs de Kiev. Il a également dit qu'il voulait prendre "des sanctions supplémentaires" contre la Russie, aux journalistes qui l'attendaient pour son retour à Washington, après un week-end dans sa résidence familiale du Delaware.





Le président américain a dit une nouvelle fois qu'il tenait son homologue russe Vladimir Poutine pour un "criminel de guerre" et l'a qualifié de "brutal". "Il faut qu'il rende des comptes", a-t-il encore dit.

Le président Volodymyr Zelensky s'est rendu lundi à Boutcha et il y a accusé l'armée russe de "crimes de guerre" qui seront "reconnus comme un génocide". Cette petite ville au nord-ouest de Kiev a été occupée par l'armée russe dès le 27 février, restant inaccessible pendant plus d'un mois. ????Massacre de #Boutcha : Joe #Biden veut un procès pour "crimes de guerre"



Massacre de #Boutcha : Joe #Biden veut un procès pour "crimes de guerre"





L'AFP y a vu samedi les cadavres d'au moins 22 personnes portant des vêtements civils dans des rues. L'une d'elles était couchée près d'un vélo et une autre avait des sacs à provisions à côté d'elle. Un cadavre avait les mains liées dans le dos. On ne pouvait dans l'immédiat déterminer la cause de leur mort, mais deux personnes présentaient une large blessure à la tête.





Moscou a pour sa part démenti avoir tué des civils à Boutcha, le Kremlin et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov évoquant des "falsifications" et mises en scène à destination de la presse.