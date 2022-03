Brésil : Jair Bolsonaro hospitalisé après un malaise

Le président brésilien souffre de problèmes intestinaux récurrents depuis qu'il a reçu un coup de couteau dans l'abdomen pendant un bain de foule lors de la campagne présidentielle de 2018.



Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a été admis lundi soir dans un hôpital militaire à Brasília pour réaliser des examens après s'être senti indisposé, selon la presse locale.



Jair Bolsonaro, 67 ans, avait reçu un coup de couteau dans l'abdomen pendant un bain de foule lors de sa campagne présidentielle de 2018. Il souffre depuis de problèmes intestinaux récurrents. Il était absent lundi soir d'une cérémonie organisée par le Parti républicain, une des formations qui le soutient, pour laquelle sa présence avait été annoncée. «Je suis sûr que le président va bien, on lui fait juste subir quelques examens, c'est pourquoi il n'est pas ici», a expliqué le président du parti, le député Marcos Pereira.



Selon le site d'information G1, la première dame Michelle Bolsonaro, était quant à elle présente à la cérémonie et a affirmé que son mari «va bien», et le ministre de la Communication Fabio Faria a évoqué un «malaise». D'après G1, Jair Bolsonaro devait passer la nuit à l'hôpital. La présidence n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. «Nous prions pour Monsieur le président», a tweeté le secrétaire à la Culture, Mario Frias.



Le président d'extrême droite avait été hospitalisé à deux reprises pendant quelques jours, en juillet et janvier derniers, pour des occlusions intestinales dont il s'était remis sans chirurgie. Il avait subi au moins quatre interventions chirurgicales après son agression en 2018 par un déséquilibré, dont les coups de couteau lui avaient perforé l'intestin, et a également été opéré pour un calcul rénal. Jair Bolsonaro avait par ailleurs contracté le Covid-19 en juillet 2020, avec de légers symptômes.



Au pouvoir depuis 2019, il compte briguer un deuxième mandat lors de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Les derniers sondages le donnent largement perdant face à l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.