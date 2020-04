Brésil : Jair Bolsonaro nomme un modéré à la Justice et un proche à la tête de la Police fédérale

Le président brésilien Jair Bolsonaro pourrait faire face à une procédure de destitution après l'ouverture d'une enquête ordonnée lundi par la plus haute juridiction brésilienne

Le président brésilien Jair Bolsonaro a nommé, mardi 28 avril, André Mendonça, un avocat au profil modéré, pour remplacer au poste de ministre de la Justice l'ex-juge anticorruption Sergio Moro, qui avait démissionné avec fracas la semaine dernière.Le chef de l'État a également placé un ami personnel de sa famille, Alexandre Ramagem, à la tête de la Police fédérale, un des principaux organes d'investigation du pays, qui dépend du ministère de la Justice.C'est le limogeage du chef de la Police fédérale, Mauricio Valeixo, qui avait poussé Sergio Moro a claquer la porte vendredi, accusant Jair Bolsonaro de vouloir placer un proche à qui il pourrait réclamer des informations sur des enquêtes en cours – certaines concernant directement son entourage proche, notamment ses fils.Ces graves accusations ont poussé lundi soir un juge de la Cour suprême à autoriser l'ouverture d'une enquête qui pourrait constituer une première étape vers une procédure de destitution.Si le parquet trouve des éléments accusant Jair Bolsonaro, la Chambre des députés devra encore autoriser l'ouverture d'un procès par la Cour suprême. Si le président était traduit devant la plus haute juridiction du pays, il serait écarté du pouvoir le temps du jugement.Le nouveau ministre de la Justice, André Mendonça, 47 ans, occupait le poste d'avocat général de l'Union, chargé de défendre les intérêts juridiques du gouvernement.Respecté parmi les juristes, cet avocat de formation est également pasteur de l'Église presbytérienne de l'Espérance, une dénomination évangélique au profil plus modéré que les néopentecôtistes qui ont fortement contribué à l'élection du président d'extrême droite.En juillet dernier, Jair Bolsonaro avait cité son nom parmi les personnalités "terriblement évangéliques" qu'il comptait nommer à la Cour suprême.Mais André Mendonça n'avait pas fait campagne pour lui lors de la présidentielle de 2018, lui préférant l'écologiste Marina Silva.Le premier nom pressenti pour remplacer Sergio Moro était celui de Jorge Oliveira, secrétaire général de la présidence, qui a été témoin de mariage d'Eduardo Bolsonaro, un des fils du président. Mais le chef de l'État a finalement décidé de nommer une personnalité au profil plus neutre.Cela ne l'a pas empêché de placer un ami personnel de son fils Carlos Bolsonaro à la tête de la Police fédérale, en choisissant Alexandre Ramagem, directeur de l'Abin, agence brésilienne du renseignement.M. Ramagem était le chef de l'équipe de sécurité de Jair Bolsonaro durant la campagne présidentielle. Il avait pris ses fonctions juste après l'attentat à l'arme blanche subi par le candidat d'extrême droite, en septembre 2018.Interrogé dimanche par un internaute sur le choix de nommer un proche à la tête de la Police fédérale, Jair Bolsonaro a répondu sur un réseau social : "Et alors ?"L'Association nationale des commissaires de la Police fédérale a publié une lettre ouverte au président d'extrême droite, évoquant une "crise de confiance" et affirmant que le successeur de Mauricio Valeixo devrait "prouver qu'il n'a pas été nommé pour remplir une mission politique".