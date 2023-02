Brésil : Le président Lula s’est plaint de fortes douleurs à la jambe

Le président Lula s’est plaint de fortes douleurs à la jambe

Alors qu’il était avec ses conseillers hier mardi 7 février, le président brésilien Lula da Silva s’est plaint de fortes douleurs à la jambe. Selon "O Globo" qui rapporte l’information, cette gêne a empêché le chef de l’État fédéral de se rendre à la cérémonie d’ouverture d’un important événement qui se déroulait dans la journée d’hier au Centre international des congrès de Brazilia, la capitale fédérale.





D’après la même source, les douleurs ressenties par Lula sont dues à une bursite au genou. Il s’agit d’une inflammation qui affecte le tendon, provoquant douleur et inconfort.





Des infiltrations





Le président a subi des infiltrations. Il prend aussi des médicaments pour atténuer la douleur. Les conseillers du chef de l’État fédéral assurent qu’il a bien été pris en charge.





Lula est âgé de 77 ans. Il a déjà dirigé le Brésil entre 2003 et 2010. Cette gêne est peut-être due à son âge avancé. Le président brésilien a eu d’autres ennuis de santé plus graves, ces dernières années. En 2011, par exemple, les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer du larynx. Il s’était remis l’année suivante, après avoir subi des séances de radiothérapie et de chimiothérapie.