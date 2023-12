Brésil : Les cheveux afro d’une chanteuse noire fouillés à l’aéroport de Rio

Acte raciste ou simple contrôle aléatoire de sécurité ? La chanteuse brésilienne Luciane Dom a rapporté ce jeudi sur les réseaux sociaux qu'une employée de l’aéroport Santos Dumont de Rio avait fouillé ses cheveux afro.





« La femme me dit : 'Je dois regarder tes cheveux.' Je la regarde terrifiée… »





« Les choses ne se passent jamais bien pour des gens comme moi. Je suis en train de promouvoir une de mes chansons qui sort demain. J’étais heureuse ; je lisais des choses légères que j’aime, puis j’arrive à l’aéroport Santos Dumont et je suis arrêtée par une employée, quelques minutes avant d’embarquer pour Sao Paulo. J’avais déjà passé la valise au scanner. J’étais également passée au scanner corporel. La femme me dit : 'Je dois regarder tes cheveux.' Je la regarde terrifiée par la violence de cet acte. Elle appelle son supérieur. Ma journée était finie », a raconté l’artiste qui a reçu le soutien de ses collègues et de ses fans. D’autres internautes lui ont toutefois envoyé des messages à caractère raciste.





« Nos corps et nos cheveux doivent être respectés »





Dans un texte publié sur X, la ministre de l’Égalité raciale, Anielle Franco, a indiqué que son département allait faire la lumière sur cette affaire.





« Je regrette ce qui est arrivé à Luciane Dom à l’aéroport Santos Dumont de RJ (Rio de Janeiro). Malheureusement, des cas comme ceux-ci ne sont pas isolés. Nos corps et nos cheveux doivent être respectés », a écrit Mme Franco sur le réseau social.