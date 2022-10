Brésil : Un ex député lance des grenades sur des…policiers venus l’arrêter

Roberto Jefferson

Roberto Jefferson a «réagi» selon la police brésilienne. Une réaction pas des moindres?: pour empêcher son interpellation, l’ex-député a lancé des grenades et a ainsi blessé au moins deux policiers dimanche. L’ancien parlementaire, soutien du président sortant d’extrême droite Jair Bolsonaro, était sous le coup d’une peine de prison ordonnée par la Cour suprême pour avoir enfreint les conditions de son assignation à résidence, après avoir attaqué sur les réseaux sociaux une magistrate de la plus haute juridiction.





L’incident s’est déroulé dans la ville de Levy Gasparian, au sud-est de l’Etat de Rio de Janeiro. Les deux policiers touchés ont reçu des soins médicaux et sont en bonne santé, a assuré la Police fédérale (PF), qui a renforcé la présence policière sur les lieux. L’ex-député a utilisé «des armes à feu et des explosifs», a détaillé la PF. Il s’était reclus pendant huit heures à son domicile et a confirmé dans une vidéo qu’il avait fait usage d’armes, mais apparemment sans intention de blesser les membres des forces de l’ordre. Il a finalement pu être interpellé dans la soirée, «après une intense négociation», a précisé la PF, ajoutant qu’il ferait l’objet d’une enquête pour tentative d’homicide.