Brésil : Un sénégalais arrêté par interpol pour trafic international de migrants et blanchiment de capitaux

Impliqué dans une affaire de trafic international de migrants et de blanchiment de capitaux, Amadou Thiam vient d’être cueilli par Interpol au Brésil. Il devrait être extradé incessamment au Sénégal. Le Témoin, qui vend la mèche, promet d’y revenir dans ses prochaines éditions.





À la tête d’un grand réseau international regroupant des Européens et des Africains, notre compatriote Amadou Thiam était traqué par l’organisation internationale de police criminelle basée à Lyon, en France, dont le but est de promouvoir la coopération policière internationale.