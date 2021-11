Bretagne : Une commune ferme définitivement une route pour laisser les crapauds et tritons tranquilles

C’est une décision qui a été mûrement réfléchie, fruit de plusieurs années d’études et d’enquêtes. Confrontée à un massacre de batraciens à chaque période de migration, la commune de Lamballe-Armor a pris une décision forte. Jeudi, lors d’une réunion publique, les élus de la ville des Côtes d’Armor ont annoncé la fermeture définitive de la route départementale 28. La raison ? La nécessaire préservation des crapauds, grenouilles, tritons et salamandres qui ont pour habitude de traverser la barrière d’asphalte qui les séparent de leur lieu de reproduction. D’après la collectivité, onze espèces « toutes protégées et souvent menacées » ont été identifiées dans cette zone baptisée «Les Landes de la Poterie» et classée Natura 2000.