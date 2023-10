BRI-Développement vert : Plus de 230 documents de coopération signés par le Chine

La Ceinture et la Route vertes et le développement vert seront au cœur du 3e Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale qui se tient les 17 et 18 octobre dans la capitale chinoise.







Hier, une réunion d’information à l’intention de plus de 140 journalistes de 68 médias chinois et internationaux, au Centre des médias sis au National Convention Center, a été organisée par le ministère de l'Écologie et de l'Environnement.









«La promotion de la construction conjointe d'une ‘’ceinture et d'une route’’ vertes est une condition inhérente à la mise en pratique du concept de développement vert et à la promotion de la construction de solutions écologiques et est importante pour la construction d’une communauté de vie humaine et naturelle », a affirmé le directeur général du département de la Coopération internationale du ministère de l'Écologie et de l'Environnement. Zhou Guomei d’ajouter qu’au cours des dix dernières années, de grands progrès ont été réalisés dans la construction d'une ‘’Ceinture et d'une route’’ vertes, et les fruits du développement vert et à faible émission de carbone ont profité au monde entier.





« Parmi les plus de 230 documents de coopération signés par la Chine avec plus de 150 pays et plus de 30 organisations internationales, la construction conjointe de la Route de la Soie verte constitue un élément important », a-t-il souligné.