Brigitte Macron favorable au port de l'uniforme à l'école: “Ça gomme les différences et on gagne du temps”

Brigitte Macron sur le port d'uniforme à l'école

La femme du président français, Brigitte Macron, se prononce “pour le port de l’uniforme à l’école”, dans un entretien publié mercredi, un sujet controversé en France, jusqu’au sein du camp présidentiel.





Interrogée par sept lecteurs du quotidien Le Parisien, l’épouse du président Emmanuel Macron répond très directement à une question sur l’uniforme.





“J’ai porté l’uniforme comme élève: 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine. Et je l’ai bien vécu. Cela gomme les différences, on gagne du temps - c’est chronophage de choisir comment s’habiller le matin - et de l’argent - par rapport aux marques”, dit-elle.





“Donc je suis pour le port de l’uniforme à l’école, mais avec une tenue simple et pas tristoune”, ajoute-t-elle.





Le parti d’Emmanuel Macron, Renaissance, a lancé un groupe de travail à l’Assemblée nationale sur ce sujet qui divise les Français.





“C’est non”

Mais le ministre de l’Éducation Pap Ndiaye a dit encore la semaine dernière: “imposer l’uniforme à tous les élèves, c’est non”, tout en relevant qu’un établissement pouvait en instaurer un au niveau local.





Une proposition de loi du parti d’extrême droite Rassemblement national visant à rendre obligatoire l’uniforme dans les écoles et collèges publics a été rejetée mi-décembre en commission à l’Assemblée, malgré le soutien de la droite. Le texte est attendu jeudi dans l’hémicycle.





Dans ce long échange, Brigitte Macron appelle par ailleurs à accélérer la sensibilisation sur le harcèlement, sa grande cause, dès le primaire et à en faire “une priorité”. Et elle se dit “favorable” à l’extension au lycée des règles anti-portables du collège.