Brigitte Macron invoque Rabelais pour défendre la phrase de Macron sur les non-vaccinés

Pour l'ancienne professeure de Français, l'écrivain de la Renaissance "avait aussi un langage fleuri".



Il ne manquait que la réaction de la Première dame. Plus d’une semaine après la phrase choc d’Emmanuel Macron dans Le Parisien, Brigitte Macron a été invitée ce mercredi 12 janvier à se positionner sur le “très envie emmerder” les-non-vaccinés.



Invitée du JT de 13H de TF1 pour parler de l’opération Pièces Jaunes, la femme du chef de l’État a dû répondre à Jacques Legros, qui avait visiblement très envie d’avoir l’avis de cette ancienne professeur de français sur cette phrase. “En tant qu’ancienne professeure de français, jamais vous n’auriez dit une chose comme ça?”, a demandé le journaliste.



Ne souhaitant pas “commenter les commentaires” après plus d’une semaine de polémique, Brigitte Macron a simplement évoqué l’écrivain humaniste François Rabelais pour défendre Emmanuel Macron: “Bon, j’ai fait étudier Rabelais qui avait aussi un langage fleuri”, tente-t-elle de répondre, en évoquant l’écrivain et médecin du XVIe siècle, connu pour ses livres Pantagruel et Gargantua mais également pour son argot. “Je regarde toujours ce qu’il y a derrière cette phrase, et derrière cette phrase, c’est la situation actuelle à l’hôpital”, juge finalement la Première dame.



Au journaliste de surenchérir. Il demande alors à Brigitte Macron ce qu’elle aimerait, elle, dire aux non-vaccinés. Question délicate à laquelle, elle décide de ne pas réellement répondre, préférant se mettre en retrait des propos du chef de l’État: “Je ne suis pas médecin, je ne suis pas élu, donc qui suis-je, moi, pour aller dire aux gens aller faire ci, aller faire ça”, questionne-t-elle.





“Ils ne comprendraient pas et je comprendrais qu’ils ne le comprennent pas, donc je leur dis: ’moi je me fais vacciner parce que je sais qu’il n’y a pas d’autres solutions pour l’instant’”, ajoute-t-elle cependant avant de répéter que qu’elle n’appelle pas frontalement à la vaccination. “Je pense savoir où est ma case”, précise la Première dame qui a toujours assuré qu’elle ne faisait pas de politique.