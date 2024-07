Bundestag : le député allemand d’origine sénégalaise lâche une bombe

Premier noir au Bundestag, le parlement allemand, Karamba Diaby a annoncé mardi dans le journal Berliner Morgenpost, repris par Les Échos, qu’il ne se présentera pas aux élections législatives de l’année prochaine. Le représentant de Halle, en poste depuis 2013, a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Et pour cause, il «souhaite laisser la place à des personnes plus jeunes».



Les attaques dont il fait l’objet depuis l’année, pour ses origines, n’y sont donc pas pour quelque chose ? «Le racisme et la haine ne sont pas les principales raisons pour lesquelles je ne me présente plus au Bundestag», a-t-il affirmé. Cependant, Karamba Diaby dénonce ce mal qui gangrène l’Allemagne, à l’instar de plusieurs autres pays européens où l’extrême droite gagne du terrain année après année.



Le social-démocrate pointe : «Au Bundestag, surtout depuis 2017, nous avons vu des discours de l’AFD [Alternative pour l’Allemagne] empreints de haine et de dénigrement à l’égard des migrants et d’autres minorités. C’est un terreau fertile pour nourrir la haine dans les rues.»



Diaby de poursuivre : «J’ai récemment reçu des menaces de mort et l’année dernière, mon bureau à Halle a été la cible d’un incendie criminel. Le pire, c’est que mon équipe est également menacée. C’est une ligne rouge qui est franchie. Nous devons et pouvons avoir des discussions difficiles les uns avec les autres. Mais il ne faut jamais avoir recours à la violence.»