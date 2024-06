Canada : Dr Ndèye Dieynaba Ndiaye, première femme noire professeure agrégée de droit des Facultés de droit de la Province de Québec

C’est une information exclusive de Seneweb. Le Dr Ndèye Dieynaba Ndiaye est professeure agrégée de droit des Facultés de droit de la Province de Québec, au Canada. Elle devient ainsi la première femme noire d’origine ouest-africaine à occuper ce rang dans la hiérarchie du corps professoral dans cette province.



Directrice de l’Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l’asile (OMIRAS), cette jeune femme sénégalaise a un parcours professionnel et académique qui s’échelonne sur plusieurs continents, en commençant par sa terre natale, le Sénégal, puis en empruntant l’Italie avant d’élire domicile au Québec, où la juriste a obtenu son doctorat en droit de l’Université Laval. Depuis l’été 2020, Dr Ndèye Dieynaba Ndiaye fait partie des membres du corps professoral de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM, où elle poursuit ses recherches dans le domaine du droit des migrations.