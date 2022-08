Canada : une diplomate sénégalaise agressée pour «une affaire privée»

La police canadienne a effectué, mardi dernier, une descente musclée chez une diplomate sénégalaise en poste à Ottawa. Selon le ministère sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, elle a été «menottée et sauvagement tabassée», «malgré le rappel de son statut de diplomate et de l’inviolabilité de son domicile».





En signe de protestation, le chargé d’affaires de l’ambassade du Canada à Dakar a été convoqué par Aïssata Tall Sall, la chef de la diplomatie sénégalaise.





Interrogée par L’Observateur sur les causes de cette intervention musclée de la police canadienne, l’ambassadrice du Sénégal au Canada, Viviane Bampassy, s’est gardée de donner des détails. Concédant juste qu’il s’agit d’«une affaire privée».





La représentante de Dakar s’est toutefois insurgée contre un acte «inacceptable et inadmissible», se réjouissant «que les autorités sénégalaises aient exprimé leur soutien à (sa) compatriote».