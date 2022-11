Ce garçon de 11 ans possède un QI de 162, le plus haut score possible

Ce jeune Britannique, originaire de Leeds (Royaume-Uni), possède un QI de 162, soit le score maximal pour un mineur d’âge, relate Metro.

Il s’appelle Yusuf Shah, il a 11 ans et brille par son intelligence hors-norme depuis son plus jeune âge. Une réputation, confortée par l’avis de son entourage, qui l’a encouragé à en avoir le coeur net. Il vient de passer le test Mensa pour déterminer son QI et les résultats ont dépassé les espérances. En effet, non seulement il fait bel et bien partie des 2 % des êtres humains les plus intelligents de la planète, mais il a obtenu le score de 162, soit plus que le célèbre physicien et mathématicien britannique Stephen Hawking ou encore Albert Einstein, tous deux évalués à 160, bien que ce dernier n’ait jamais été soumis concrètement à un test de ce genre.

Score maximal pour un enfant

Chez les mineurs d’âge, 162 constitue le score maximal. “J’ai toujours voulu savoir si je faisais partie des 2 % de la population mondiale qui ont réussi l’examen. Avoir un certificat à mon nom, c’est un sentiment unique”, confie-t-il à Metro. Le garçon, en dernière année de l’enseignement primaire, cultive déjà l’ambition d’étudier les mathématiques à Cambridge ou à Oxford, les deux universités les plus prestigieuses du pays. En attendant, il s’intéresse à tout ce qui peut stimuler son cerveau. Quand il n’étudie pas, il aime ainsi jouer au sudoku ou au Rubik’s Cube. Un casse-tête qu’il aurait d’ailleurs appris à maîtriser en un mois, à peine.

