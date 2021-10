Ce pays pauvre a acheté 40 Maserati et trois Bentley pour... un sommet unique

Un pays pauvre achète des voitures de luxe

Une flotte de Maserati, achetée par le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour un sommet unique en 2018, est désormais mise en vente à un prix très attractif.





La Papouasie-Nouvelle-Guinée fait partie des pays les plus pauvres du monde et lutte contre une épidémie de polio. Pourtant, il y a trois ans, elle a débloqué des millions de dollars pour acheter 40 Maserati afin de véhiculer les dirigeants du monde entier lors d’un sommet de l’Apec, le Forum économique Asie-Pacifique. Les voitures ont été achetées au Sri Lanka et acheminées par avion , rappelle le site automobile The Drive.

Près de 5 millions d’euros

Normalement, ce type de voiture est prêté ou loué par les constructeurs automobiles, mais le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a préféré acheter les voitures pour un total d’environ 5,7 millions de dollars (4,9 millions d’euros).





En raison de la controverse entourant les voitures, certains dirigeants ont refusé d’y monter. Pour apaiser le tollé, le ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée de l’époque, Justin Tkatchenko, a promis que les Maserati se vendraient comme des petits pains.