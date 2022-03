Ce politologue russe avait prédit la guerre il y a des années: “Tant que Poutine sera au pouvoir, il n’y aura pas de paix”

Vladimir Pastukhov avait predit la guerre en Russie

Il y a peu de gens qui ont vu venir la guerre en Ukraine. Ce n’est pas le cas du politologue russe Vladimir Pastukhov (58 ans), qui l’avait déjà prédit en 2013. Une bonne raison de lui demander comment il analyse l’évolution du conflit. Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa réponse n’est pas optimiste. “Je donne aux pourparlers un taux de réussite de 10% au maximum. Tant que Poutine sera au pouvoir, il n’y aura pas de paix. Et je ne crois pas qu’il va disparaître de sitôt.”





“Je ne serais pas surpris de voir apparaître des avions russes dans le ciel syrien et des sous-marins russes dans les eaux de l’Ukraine”. Dans un essai publié en 2013, intitulé “Si demain c’est la guerre”, Vladimir Pastukhov avait prédit un passage à la violence de Vladimir Poutine “d’ici dix ans”. Moins d’un an plus tard, l’invasion de la Crimée commençait et la Russie participait à la guerre en Syrie en septembre 2015. Aujourd’hui, la Russie a envahi l’Ukraine.





Vladimir Pastukhov est “Russe de souche”, mais “natif de Kiev” où il a passé les 26 premières années de sa vie. Le politologue a ensuite vécu 18 ans à Moscou, avant de déménager à Londres, où il vit depuis 14 ans. “Je peux donc regarder ce qui se passe sous trois angles différents. Cela a quelques avantages, même s’il est difficile de garder ses distances quand on est constamment confronté à de telles histoires”, reconnaît-il. Interview.





“Ce n’est pas parce que je suis un génie. C’est parce que je suis spécialisé dans l’idéologie. L’idéologie était morte en Russie après la chute de l’Union soviétique. La Russie est devenue un État gangster, dirigée par des fonctionnaires corrompus. Le bon côté de la chose, c’est que les gangsters sont des pragmatiques, uniquement intéressés par l’argent. Mais vers 2007, j’ai constaté un renouveau de l’idéologie. Ces gangsters ont soudainement eu de grandes idées. J’ai commencé à l’étudier et j’y ai vite vu une idéologie militariste qui tente de résoudre les tensions intérieures en les exportant. Cela m’a donc permis de prédire qu’il y aurait une guerre.”

“En tant que théoricien, dans mes modèles? Oui. Mais émotionnellement, je ne pouvais pas y croire. Ma tête savait que c’était inévitable, mais mon cœur ne l’acceptait pas.”





Juste avant le début de la guerre, vous aviez déclaré à la BBC que Poutine allait “faire rôtir la viande à feu doux”. Autrement dit, maintenir la menace aussi longtemps que possible et donc attendre pour frapper...





“C’était une erreur. De toutes les prédictions que j’ai faites, les plus négatives se sont réalisées et les plus positives se sont révélées fausses. Poutine joue un jeu avec l’Ouest. L’Occident est la véritable cible de ses actions. Il essaie de devenir un partenaire égal qui a son mot à dire dans tous les problèmes du monde. Mais il n’a plus les ressources dont disposait l’Union soviétique, il doit donc bluffer. Il voulait utiliser la menace de la guerre aussi longtemps que possible pour faire pression sur l’Occident. Il espérait des négociations sur le modèle suivant: ‘Ok, tu veux l’Ukraine. L’Ukraine est-elle suffisante? Non? OK, tu veux aussi la Géorgie. La moitié de la Géorgie suffit-elle ou faut-il que ce soit toute la Géorgie?” C’est ainsi qu’il aurait voulu la jouer. Mais les Américains lui ont fermé la porte en disant immédiatement qu’il y aurait une guerre. Ils ont changé les règles du jeu et n’ont pas négocié. C’était une approche intelligente de Joe Biden pour coincer Poutine, mais cela a accéléré la guerre.





Comment voyez-vous l’évolution de cette guerre?





“C’est difficile de la prévoir. Nous avions l’habitude de connaître Poutine comme un ancien officier du KGB, qui rêvait de restaurer la grandeur de la Russie, mais le faisait de manière pragmatique. Ces dernières années, cependant, il a poursuivi son idéologie d’une manière presque religieuse. Si cet homme pragmatique du KGB reprenait le dessus, sachant qu’il a fait de grosses erreurs de jugement, il pourrait envisager de se retirer. Mais si - comme je le crains - il reste dans son optique, il ne peut pas se permettre de le faire.”





Et que se passe-t-il dans ce dernier scénario ?





“Le conflit continuera de s’intensifier jusqu’à ce qu’il parvient à conquérir l’Ukraine. Il y aura ensuite une courte pause. Mais après cela, s’il n’obtient pas une levée au moins partielle des sanctions actuelles, il tentera de passer à d’autres domaines. Des pays comme la Moldavie ou la Géorgie, qui ne sont pas protégés par l’adhésion à l’OTAN. La seule chose qui peut changer cela est la force inattendue de la résistance ukrainienne. Si cela se maintient pendant encore deux ou trois semaines, la nécessité d’un cessez-le-feu commencera à se faire sentir pour Poutine.”









Quelles chances de succès donnez-vous aux pourparlers de paix?





“Personnellement, j’estime actuellement ces chances à 10%, au plus. Parce que je ne crois pas que la Russie pousse honnêtement à une solution négociée. Les pourparlers ne sont actuellement qu’une couverture pour la poursuite des opérations militaires. Ce n’est que si la résistance ukrainienne continue de stupéfier le monde et tient bon pendant encore deux ou trois semaines que les pourparlers pourraient devenir une issue de secours pour la Russie.”





Si la situation en arrive au point où l’Ukraine cède, cela ne va-t-il pas encourager la Russie à poursuivre ses objectifs par la force ailleurs également? Ou Poutine aura-t-il appris sa leçon d’ici là?





“Je pense que cela pourrait apporter quelques mois - ou au mieux quelques années - de paix. Mais après cela, Poutine aura de nouveau recours à la guerre. Encore une fois contre l’Ukraine, contre la Moldavie, la Géorgie, les États baltes ou même la Turquie. Je ne peux pas me défaire de l’impression que la Turquie, elle aussi, devrait faire attention. La guerre, après tout, est la seule stratégie de survie pour la Russie d’aujourd’hui. La guerre est ancrée dans cette nouvelle idéologie. Il ne peut y avoir de paix que si le régime de Poutine est détruit.”





Ce que vous considérez comme improbable?





“Oui, car l’idéologie dont nous parlons est partagée par de nombreuses personnes autour de lui. Et il y a un haut degré de soutien à la guerre dans la société russe. Aussi malheureux que cela puisse être, nous ne pouvons plus dire que c’est la guerre de Poutine. C’est devenu la guerre de la Russie.”









On parle beaucoup ces jours-ci de la menace nucléaire de la Russie. Comment l’évaluez-vous?





“Cette menace est très réelle. Je dirais même que la probabilité d’un conflit nucléaire est maintenant plus grande que la probabilité de mourir du coronavirus. Cela pourrait se produire si la résistance ukrainienne se poursuit et si l’armée russe subit de lourdes pertes. Même si je continue de penser qu’il n’est pas facile politiquement et psychologiquement, même pour Poutine, de franchir cette étape.”





Si vous étiez à la place du président ukrainien Zelensky, que feriez-vous?