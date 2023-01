Ce qu’on sait de la visite secrète de l’émir du Qatar en Argentine après le mondial

Tamim bin Hamad Al Thani

L’émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani est arrivé en Argentine dans la soirée du 02 janvier 2023. Ses yachts ont été vus au port de La Plata vers 17 h 00, heure locale. L’Alfa et l’Aquarius pèsent à eux deux, 300 millions de dollars. Ils sont en acier et naviguent à 17 nœuds en haute mer. L’émir a voyagé à bord de l’Aquarius qui mesure 92 mètres de long, 13,5 mètres de large. Il peut transporter jusqu’à 14 passagers dans six cabines de luxe et 31 membres d’équipage. L’Alfa quant à lui est réservé aux officiels et à leurs équipes de sécurité. Il mesure 67 mètres de long, 10,6 de large et a une capacité de 14 passagers et 21 membres d’équipage.





« Il voulait seulement parler aux responsables du consulat du Qatar »





L’arrivée de l’émir n’a pas été communiquée officiellement par le gouvernement argentin. Une visite secrète privée donc pour l’homme le plus puissant du Qatar qui était accompagné pour la circonstance de 30 personnes dont des Arabes et des Anglais. Il faut dire que les yachts de l’émir ne sont pas vraiment entrés dans le port de La Plata. Les navires sont restés en rade. L’émir et sa délégation sont entrés dans deux bateaux pour rejoindre la terre ferme. Selon le site d’informations argentin Clarin, une délégation spéciale les attendait. Ils ont ensuite rejoint par voie terrestre le consulat du Qatar avant de prendre le dîner. Le gouvernement argentin n’aurait eu aucun contact avec la délégation de l’émir car il ne s’agissait pas d’une visite officielle. Une source portuaire a indiqué à Clarin que l’émir « n’a jamais voulu attirer l’attention. Il voulait seulement parler aux responsables du consulat du Qatar ».





Ils sont attendus à Rio de Janeiro dimanche prochain