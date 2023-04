Ce que l'on sait sur les fuites de documents du Pentagone sur la guerre en Ukraine

La fuite de documents classifiés américains, notamment liés à l'Ukraine et visiblement authentiques, pose "un risque très grave" à la sécurité nationale des Etats-Unis, s'est inquiété lundi le Pentagone. Voici ce que l'on sait sur ces fuites à la source inconnue, qui n'ont attiré l'attention médiatique que récemment.



Sur quoi portent ces documents?



Beaucoup concernent la guerre en Ukraine. L’un fait le point sur l’état du conflit début mars, dont le montant des pertes russes et ukrainiennes, tandis que d’autres évoquent la situation sur des fronts spécifiques, comme à Bakhmout.







Les défenses antiaériennes de Kiev, cruciales contre les frappes russes ainsi que l’aide internationale aux forces ukrainiennes font partie des sujets abordés.





Certains documents semblent aussi indiquer que les Etats-Unis espionnent certains de leurs alliés: l’un mentionne que des dirigeants du Mossad, le service de renseignement israélien, auraient défendu les manifestations contre la controversée réforme du système judiciaire en Israël.





Sont-ils authentiques?



Le Pentagone a indiqué dimanche travailler à “évaluer la validité des documents photographiés qui circulent sur des réseaux sociaux”, mais a reconnu qu’ils “semblent contenir des informations sensibles et hautement classifiées”.



Au moins un des documents semble avoir été altéré pour laisser croire que l’Ukraine aurait subi des pertes plus importantes que la Russie, quand le supposé original disait l’inverse.





Mais selon des informations de presse, des responsables américains considèrent que beaucoup des documents sont authentiques.





Quelle réponse des autorités?



Le ministère de la Justice a ouvert une enquête pénale tandis que le ministère de la Défense évalue les conséquences éventuelles sur la sécurité nationale américaine.





Des responsables américains ont aussi été en contact avec les alliés de Washington à ce sujet, et les commissions parlementaires concernées ont été informées, a indiqué le Pentagone.





Quelles conséquences?



Le fait que ces documents circulent en ligne fait porter “un risque très grave à la sécurité nationale et peut potentiellement alimenter la désinformation”, a indiqué lundi à la presse un porte-parole du ministère américain de la Défense, Chris Meagher.



Les fuites pourraient mettre en danger des sources du renseignement américain, ainsi que fournir à la Russie de précieuses informations sur l’état des troupes ukrainiennes.





Les documents évoquant les pays partenaires des Etats-Unis pourraient embarrasser Washington, notamment à propos d’un éventuel espionnage de proches alliés.