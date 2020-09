Ces cinq discours qui ont changé l’histoire des États-Unis

Passages obligés lorsque l’on est président, les discours peuvent faire basculer une élection, impacter durablement la politique d’un État voire carrément changer le cours de l’histoire. La preuve en cinq exemples américains.







45 présidents se sont succédé depuis la naissance des États-Unis. 45 hommes qui ont imprimé leur style, qui ont mené leur politique, qui ont su parler à leurs électeurs. Et qui laissent derrière eux un nombre incalculable de discours présidentiels.





Dans son livre, Les grands discours des présidents des États-Unis, publié ce 10 septembre aux éditions Archipoche, Alain Frèrejean, auteur de nombreuses biographies historiques, en recense 52. Il a accepté de revenir pour l’édition du soir sur cinq discours emblématiques.





1. Celui qui a fait basculer une élection





« Je ne parlerai pas d’un discours mais plutôt de la succession de 275 discours de moins d’un quart d’heure », explique Alain Frèrejean. Il fait référence à la tournée en train de Truman en 1948. Un long périple de 35 000 kilomètres fait en 54 jours pour convaincre les Américains de voter pour lui.





« À chaque gare, il fait arrêter le convoi et il improvise un court discours », raconte l’historien. Le candidat démocrate, donné largement perdant, utilise son art rhétorique pour parler à tous les citoyens. Une simplicité et une proximité qui fonctionne. Il finira par remporter la présidence, de manière totalement inattendue grâce à cette campagne « des arrêts au coup de sifflet » (« whistle stop » en anglais).





2. Le plus « trumpien »





Selon Alain Frèrejean, « le discours le plus marquant de Trump est peut-être celui sur le climat ». Nous sommes en juin 2017 et le président républicain s’avance depuis la roseraie de la Maison Blanche. Il dénonce « l’horrible accord de Paris », signé en 2015 par son prédécesseur Barack Obama.





« À partir d’aujourd’hui, les États-Unis cesseront toute application de l’accord de Paris […] et s’affranchiront du poids financier et économique prohibitif qu’il impose à notre pays », annonce Donald Trump avant d’affirmer : « J’ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh [ville de Pennsylvanie très affectée par la désindustrialisation], pas ceux de Paris. »





« Non seulement, il désavoue la politique de solidarité internationale amorcée par Franklin Roosevelt et Truman et poursuivie, sous différentes formes, par tous leurs successeurs sans exception, mais il se dévergonde dans un vocabulaire galimatias de « milliards de milliards », de « terrains de jeu », à mille lieues du langage digne et responsable et des valeurs de quasiment tous ses prédécesseurs », pointe Alain Frèrejean.





3. Celui qui résume le plus les valeurs américaines





Nombre de discours présidentiels louent les valeurs de liberté. À commencer par le premier développé dans le livre, la déclaration d’indépendance des États-Unis de Thomas Jefferson le 4 juillet 1776. Mais un autre président, beaucoup plus méconnu, a lui aussi porté cette valeur. « On a trop tendance à oublier que Lincoln s’était borné à abolir l’esclavage et qu’il a fallu attendre encore un siècle, Martin Luther King, Kennedy et surtout Lyndon Johnson, pour que les Noirs accèdent aux droits civiques ».





En 1964, Lyndon Johnson prononce son discours sur « la Grande Société » puis en 1965, un deuxième à l’Université Howard pour Noirs. « La Grande Société repose sur l’abondance et la liberté pour tous. Elle exige la fin de la pauvreté et de l’injustice raciale », affirme-t-il. Ou encore : « à de trop nombreux égards, les Noirs américains ont été une autre nation, privés de liberté, paralysés par la haine, devant à la porte close de l’accès aux opportunités ».





« On a trop tendance à identifier Lyndon Johnson seulement avec la poursuite désastreuse de la guerre au Vietnam et à négliger son rôle fondamental justement dans l’accession des Noirs aux droits civiques », pointe Alain Frèrejean.





4. Le plus injustement oublié





« Le discours le plus injustement oublié malgré, selon moi, son impact à moyen terme mais essentiel sur la France, est celui où, en 1947, Truman a sorti les États-Unis de l’isolationnisme et lancé la doctrine de l’endiguement », affirme l’historien.





Devant le Congrès, Harry S. Truman expose sa théorie des dominos. Si les États-Unis ne viennent pas en aide à la Grèce et à la Turquie, ces deux pays puis leurs voisins tomberont les uns après les autres sous la coupe de l’Union soviétique. C’est la politique de l’endiguement.





« Il a immédiatement empêché la mainmise de l’impérialisme soviétique sur la Grèce et la Turquie et, l’année suivante, sur l’Europe de l’Ouest », analyse Alain Frèrejean.





5. Le mieux écrit





« Le discours le plus lyrique est celui que Reagan a prononcé sur une plage de Normandie à l’occasion du 40e anniversaire du Débarquement », selon Alain Frèrejean.





Ce 6 juin 1984, huit chefs d’État se sont réunis en Normandie. François Mitterrand est présent, tout comme la reine d’Angleterre, le roi des Belges ou encore… Ronald Reagan. Le président américain en profite pour justifier la présence de missiles en Europe.





Cet ancien acteur utilise donc tout son talent oratoire pour se faire apprécier de la foule. « Il émaille son discours par des récits haletants d’anecdotes, à se demander s’il n’en avait pas inventé », raconte l’auteur.