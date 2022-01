Ces jumeaux, nés avec 15 minutes d’écart, ne sont pas nés la même année

Des jumeaux naissent avec un écart d'un jour

Un couple de jumeaux californiens vient de voir le monde mais à des jours, des mois et des années différents, grâce à un événement rare. L’un est né en 2021, l’autre en 2022.

Vendredi soir, les parents Fatima Madrigal et Robert Trujillo, ont accueilli un fils nommé Alfredo. Quinze minutes plus tard, est venue au monde sa sœur jumelle, Aylin. Jusqu’ici, rien à signaler n’est-ce pas? Et pourtant, les deux enfants ont un an d’écart. En effet, l’un est né le soir du Nouvel An à 23h45, et le second au moment où l’horloge a sonné minuit.





“C’est fou pour moi qu’ils soient jumeaux et aient des anniversaires différents”, a-t-elle déclaré. “J’ai été surprise et heureuse qu’elle soit arrivée à minuit”, a confié la maman dans un communiqué de presse obtenu par le média People.

Le Docteur qui s’est occupé de l’accouchement, Ana Abril Arias, a ajouté : “C’était certainement l’un des accouchements les plus mémorables de ma carrière.” Et de poursuivre: “C’était un plaisir absolu d’aider ces petits à arriver ici en toute sécurité en 2021 et 2022", a-t-elle déclaré. “Quelle merveilleuse façon de commencer la nouvelle année !”