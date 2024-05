Ces récentes attaques armées contre des dirigeants politiques

Avant le Premier ministre slovaque Robert Fico gravement blessé par balles mercredi, d'autres dirigeants politiques ont été la cible d'attaques armées, voire tués, ces dernières années.







- Shinzo Abe, 2022 -

Le 8 juillet 2022, l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe est attaqué à l'arme à feu en plein meeting électoral à Nara (ouest). Atteint de deux balles au cou, il est déclaré mort quelques heures après.





Son assassin présumé, interpellé juste après les faits, lui reprochait ses relations supposées avec l'Eglise de l'Unification, surnommée la "secte Moon", accusée d'exercer de fortes pressions financières sur ses fidèles au Japon.





Héritier d'une dynastie politique, M. Abe détient le record de longévité au poste de Premier ministre au Japon, qu'il avait occupé en 2006-2007, puis de 2012 à 2020.





- Cristina Kirchner, 2022 -

Le 1er septembre 2022, un homme pointe une arme vers la tête de la vice-présidente argentine Cristina Kirchner, alors qu'elle se mêlait à des sympathisants au bas de son domicile, à Buenos Aires, sans que le coup ne parte.





En détention préventive, l'agresseur a motivé son geste "par la situation du pays".





Le camp pro-Kirchner soutient pour sa part la thèse d'une orchestration plus vaste et l'existence de commanditaires.





Ancienne présidente (2007-2015), Cristina Kirchner, condamnée fin 2022 à six ans de prison et à l'inéligibilité pour fraude et corruption, avait ainsi évoqué des financements privés de l'attentat "identifiés au gouvernement" de son prédécesseur, le libéral Mauricio Macri (2015-2019).





- Imran Khan, 2022 -

En novembre de la même année, l'ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan est blessé par balles aux jambes au moment où le camion dans lequel il avait pris place empruntait une rue bondée de Wazirabad (est).





Le tireur, dans une vidéo de "confession" diffusée par la police, a dit avoir agi parce qu'Imran Khan était selon lui contre l'islam.





- Jovenel Moïse, 2021 -

Le président haïtien Jovenel Moïse est tué par balles au milieu de la nuit du 7 juillet 2021, dans sa résidence privée à Port-au-Prince par un commando armé composé de 28 hommes qui se font passer pour des agents de l'Agence américaine antidrogue.





Trois des assaillants sont tués et une vingtaine d'individus, dont 18 anciens militaires colombiens, sont arrêtés. Une enquête américaine a révélé que deux hommes, à la tête d'une société de sécurité à Miami, avaient prévu de séquestrer Jovenel Moïse pour le remplacer par un Américano-Haïtien.





- Jair Bolsonaro, 2018 -

L'ancien président brésilien d'extrême droite (2019-2022), Jair Bolsonaro, est poignardé en septembre 2018 à l'abdomen par un déséquilibré et grièvement blessé pendant un bain de foule dans le Minas Gerais (sud-est), lors de la campagne qui le conduira à la présidence.





Après avoir frôlé la mort, il a subi plusieurs opérations - encore récemment - pour remédier aux séquelles de cette attaque.





En 2023, il a été jugé inéligible jusqu'en 2030 pour avoir dénigré sans preuve la fiabilité du système de vote électronique utilisé pour la présidentielle de 2022 où il avait échoué face à Lula.