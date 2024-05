Cet effet secondaire subi par Charles III à cause de son traitement contre le cancer

Le roi Charles III, 75 ans, a brièvement évoqué son combat contre le cancer lors de sa visite au musée de l’aviation de l’armée dans le Hampshire. Le monarque a notamment expliqué avoir perdu le goût à cause de son traitement contre la maladie.



Lors de sa visite au musée, le roi Charles s’est entretenu avec Aaron Mapplebeck, vétéran de l’armée britannique. Ce dernier lutte contre un cancer des testicules depuis un an et a dû subir une chimiothérapie. Le roi Charles III, qui suit également un traitement contre le cancer, a confié au vétéran souffrir du même effet secondaire que lui: la perte de goût. Pour rappel, le palais de Buckingham n’a jamais révélé le type de cancer dont souffre le roi Charles ni son traitement exact.



Le cancer du monarque a été détecté en janvier après une opération bénigne de la prostate. Ses médecins ont estimé les progrès suffisants pour qu’il reprenne ses activités publiques le 30 avril dernier après trois mois d’arrêt forcé. Ses engagements seront “soigneusement calibrés” en “concertation étroite avec ses médecins”, a précisé Buckingham palace.





Le roi et la reine doivent recevoir en juin à une date non précisée l’empereur Naruhito du Japon et son épouse l’impératrice Masako, pour une visite d’État à l’invitation du gouvernement britannique. D’autres engagements possibles - Royal Ascot, 80 ans du D-Day, Trooping the Color en juin, traditionnelles garden parties - seront conditionnés à l’avis de ses médecins, plus près de leur date.