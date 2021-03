Cet État américain interdit désormais l'avortement même en cas de viol ou d’inceste

L'Etat d'Arkansas interdit l'avortement

L'Arkansas a adopté ce mardi une loi interdisant l'avortement même en cas de viol ou d'inceste. L’État américain espérant ainsi pousser la Cour suprême des Etats-Unis à revenir sur son arrêt, qui avait, en 1973, étendu ce droit à l'ensemble du pays.

La seule exception prévue dans le texte promulgué dans cet Etat, longé par le Mississippi et connu pour son conservatisme chrétien, est pour "sauver la vie de la mère lors d'une urgence médicale", a annoncé son gouverneur, Asa Hutchinson. Il a dit avoir ratifié cette loi en raison de ses "convictions sincères" contre l'avortement. Le texte ne doit pas entrer en vigueur avant l'été et la puissance organisation de défense des droits civiques ACLU a d'ores et déjà annoncé qu'elle le contesterait en justice.

L’avortement divise les Américains

L'avortement divise encore fortement la population américaine, avec une opposition toujours très vive notamment dans les milieux religieux. Depuis une vingtaine d'années, les Etats du sud et du centre du pays ont multiplié les textes de loi restrictifs sur l'avortement, imposant par exemple une largeur pour les couloirs menant aux blocs opératoires, contraignant de nombreuses cliniques à fermer leurs portes.





Un retour en arrière de la législation?

Avec cette loi dans l'Arkansas, les opposants à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) espèrent pousser à un revirement de la Cour suprême des Etats-Unis qui, en 1973, a déclaré que les Américaines avaient un droit à avorter. Un tel revirement permettrait à chaque Etat de faire ce qu'il veut et augmenterait encore les inégalités territoriales.





Appel à annuler la “jurisprudence actuelle”